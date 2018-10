Verfolungsjagd bei Tempo 200: Gotthard-Raser narrt deutsche Justiz

In Ravensburg finden am Montag, 15. Oktober, zwei Kundgebungen statt. Beide Veranstaltungen stehen in Zusammenhang mit der Messerattacke auf dem Marienplatz am 28. September, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte.

Um 19 Uhr beginnt den Angaben zufolge eine von den Veranstaltern so betitelte „Mahnwache wegen der Messerstecherei in Ravensburg“ auf dem Gespinstmarkt. Sie soll eine Stunde dauern. Die private Anmelderin rechnet mit 500 bis 1000 Teilnehmern.