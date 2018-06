Verfolgungsjagd mit Polizei: Unfall mit sieben Verletzten

Ein 22-Jähriger hat sich in Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei einen Unfall mit sieben Verletzten verursacht. „Einer Polizeistreife fiel das Auto des 22-Jährigen auf, weil er trotz Gegenverkehrs sehr schnell überholte“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Daraufhin verfolgten die Beamten den Wagen am Montagabend. Der junge Mann fuhr demnach aber so schnell, dass die Polizei das Auto teilweise aus den Augen verlor. Beim Abbiegen von der Bundesstraße 290 schleuderte der Wagen über eine Verkehrsinsel und prallte gegen ein herankommendens Auto.

Der Unfallverursacher und seine beiden 20 Jahre alten Mitfahrer wurden schwer verletzt. Die vier Insassen des anderen Autos - ein Erwachsener und drei Kinder - kamen ebenfalls verletzt ins Krankenhaus. Der junge Mann hatte wohl Drogen genommen haben, das Ergebnis einer Blutprobe stand aber noch aus. „Die Beamten vor Ort vermuteten, dass der Unfall auch passiert wäre, wenn es keine Verfolgung gegeben hätte, weil der 22-Jährige so schnell fuhr“, sagte der Sprecher. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.

