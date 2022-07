Verfassungsschutz Baden-Württemberg hat neue Gefährder-Gruppe im Blick

Der Verfassungsschutz hat eine neue Gruppe von potenziellen Gefährdern definiert. Erstmals im Bericht für 2021, den Behördenpräsidentin Beate Bube gemeinsam mit Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstag in Stuttgart vorgestellt hat, ist der Deliktbereich „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ ausgewiesen.

Diesen Bereich haben die Verfassungsschutzämter im April 2021 neu eingeführt. Was darunter fällt, beschreibt Präsidentin Bube im Vorwort zum Bericht so: „Hier ist ein Extremismus der eigenen Art entstanden, mit Anleihen und Überschneidungen in das Milieu der ,Reichsbürger’ und ,Selbstverwalter’ und den Rechtsextremismus – und doch teils anderen Ideologien, oftmals geprägt von extremistischen Verschwörungserzählungen.“

Innenminister Strobl erklärt, dass es hierbei Aufgabe des Verfassungsschutzes sei, legitime Kritik an staatlichem Handeln „klar von der häufig aus extremistischen Verschwörungsideologien gespeisten Staatsfeindlichkeit abzugrenzen“.

„Querdenken“-Bewegung zählt zur neuen Kategorie

Ein Beispiel hierfür sind Organisatoren der „Querdenken“-Bewegung, die bereits seit Ende 2020 vom Verfassungsschutz beobachtet werden.

Die Behörde schätzt, dass 350 Baden-Württemberger diesem Bereich zuzuordnen sind. Die Vorfälle reichten von Beleidigungen und Bedrohungen von Politikern, Beamten und Journalisten bis hin zu Antisemitismus und Verharmlosung des Holocaust.

Ein Redner auf einer „Querdenken“-Veranstaltung im Kreis Ravensburg beispielsweise hat im Mai 2021 Corona-Impfungen als „größten Genozid der Menschheitsgeschichte“ bezeichnete.

Die sogenannten Spaziergänge gegen Corona-Maßnahmen sind laut Verfassungsschutz Ausdruck dieser Ideologie. Der Protest werde bleiben, aber die Feindbilder werden sich ändern, lautet die Prognose.

Gesamte AfD im Südwesten nun Verdachtsobjekt

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die daraus folgenden steigenden Kraftstoffpreise böten bereits den nächsten Anlass. Auch staatliche Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel könnten laut Verfassungsschutz von Extremisten instrumentalisiert werden.

Zudem gab Strobl bekannt, dass ab sofort die gesamte AfD vom baden-württembergischen Verfassungsschutz als Verdachtsobjekt eingestuft wird. Bislang wurden im Südwesten lediglich die AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative und der rechtsnationale „Flügel“ der Partei nachrichtendienstlich beobachtet.