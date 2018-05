Das Bundesverfassungsgericht will noch in diesem Jahr über die Bettensteuern in Hamburg, Bremen und Freiburg entscheiden. Das teilte das Gericht der Deutschen Presse-Agentur mit. Damit dürfte nach jahrelangen Auseinandersetzungen in den nächsten Monaten endgültig klar sein, ob die Abgabe auf Hotelübernachtungen verfassungsgemäß ist.

Dutzende deutsche Städte bitten inzwischen ihre Gäste zur Kasse - darunter Berlin, Köln, Potsdam, Dresden und Weimar. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) sieht seine Mitglieder diskriminiert und hält die „Matratzen-Maut“ für verfassungswidrig.

