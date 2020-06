Bei einem Brand in einem Vereinsheim in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) ist ein Schaden von etwa 50 000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Brand am Samstagabend niemand, teilte eine Sprecherin des Lagezentrums in Heilbronn mit. Die Einsatzkräfte seien gegen 23 Uhr alarmiert worden. Das Vereinsheim brannte vollständig nieder. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

