Bei einem Brand in einem Vereinshaus eines Fußballclubs in Lahr (Ortenaukreis) ist ein Schaden von 120 000 Euro entstanden. Das Feuer war in der Nacht zu Dienstag ausgebrochen und traf vor allem das Dach des Gebäudes, sagte eine Polizeisprecherin. Die Feuerwehr war am Dienstagmorgen noch mit letzten Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Pressemitteilung