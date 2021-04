Verdi verlangt gezielte Investitionen im Gesundheitswesen

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert von der künftigen Landesregierung ein dauerhaftes Aussetzen der Schuldenbremse. Landeschef Martin Gross sagte der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart: „Ein über Jahrzehnte unterfinanzierter Staat und vernachlässigte Investitionen in vielen Bereichen wurden uns jetzt brutal in Rechnung gestellt.“ Am gravierendsten seien die Probleme im gesamten Gesundheitswesen. Die Gewerkschaft verlangt von der Politik gezielte Investitionen in dem Bereich.

Gross sagte weiter: „Wir suchen nun zum zweiten Mal in der Pandemie verzweifelt freie Krankenhausbetten. Bis vor kurzem galt ein leerstehendes Bett für die Politik noch als Inbegriff der Geldverschwendung.“ Das Land müsse in dieser Legislaturperiode seiner gesetzlichen Verpflichtung nachkommen und die Kosten für notwendige Investitionen übernehmen.

Um die Folgen der Corona-Krise zu überwinden sind nach Auffassung von Verdi Milliarden-Investitionen notwendig. „Um unsere staatliche Daseinsvorsorge zukunftsfest zu machen. Um unsere Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen und denen zu helfen, die aufgrund der Maßnahmen am Boden sind. Um die Bildung unserer Kinder zu sichern.“ Und damit sei noch kein Cent in den Kampf gegen den Klimawandel und die Mobilitätswende gesteckt. „Dies wird ohne neue Schulden keiner Landesregierung gelingen. Die Schuldenbremse in der jetzigen Form muss weg.“

Der Gewerkschaftschef sprach sich für mehr sozialen Wohnungsbau aus. Außerdem sei eine veränderte Bodenpolitik und eine Wohnbauförderung notwendig, mit einer Landesentwicklungsgesellschaft und starken kommunalen Akteuren, die auf dem deregulierten Immobilienmarkt handlungsfähig seien. Ferner müsse das Land als Arbeitgeber attraktiver werden. Befristete Beschäftigungsverhältnisse sollen abgeschafft werden, sowie gleichfalls die 41 Stunden-Woche für Beamtinnen und Beamte.

