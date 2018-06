Stuttgart (dpa/lsw) - Verdi hat in Baden-Württemberg die Trendwende bei der Mitgliederentwicklung geschafft. Die Dienstleistungsgewerkschaft verzeichnete im vergangenen Jahr ein Mini-Plus von knapp 1000 neuen Mitgliedern, wie ein Sprecher in Stuttgart am Donnerstag mitteilte. Den 13 649 Neueintritten standen 12 600 Abgänge gegenüber, die sich aus Austritten und Todesfällen zusammensetzten. Somit habe es erstmals seit der Gründung der Gewerkschaft im Jahr 2001 ein Plus bei den Mitgliederzahlen gegeben.

Gewerkschaftschefin Leni Breymaier warnte aber vor Euphorie: „Im Dienstleistungsbereich mit einem hohen Anteil an sogenannter prekärer Beschäftigung und einer riesigen Fluktuation ist es tägliche Aufgabe, vom Sinn einer Gewerkschaft zu überzeugen. Dies ist gelungen.“ Zugleich betonte sie: „Eine gute Mitgliederentwicklung ist kein Selbstzweck, sondern stärkt uns den Rücken gegenüber Arbeitgebern und Politik.“ Mit dem leichten Zuwachs war der Landesbezirk auch im vergangenen Jahr der Erfolgreichste bundesweit.

Homepage