Verdi fordert Runden Tisch vor Ausweitung der Kita-Öffnung

Die Gewerkschaft Verdi fordert einen Runden Tisch zu der geplanten Ausweitung der Kinderbetreuung in den Kitas im Südwesten. Dort müssten alle Beteiligten die noch offenen Fragen klären, teilte Verdi am Donnerstag in Stuttgart. Bislang gibt es in den Kitas eine Notbetreuung. Ab Montag sollen nach den Plänen von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) schrittweise wieder mehr Kinder in die Kitas gehen. Allerdings hatten Gewerkschaften und Kommunen bemängelt, dass viele Fragen noch nicht geklärt seien.

Verdi-Landeschef Michael Gross sagte, die Kitas sollten so schnell wie möglich öffnen. Sie müssten aber definitiv auch so sicher sein, wie es wegen Corona nötig sei. „Nach rund neun Wochen Schließung kommt es jetzt nicht auf einige wenige Tage an“, sagte Gross. Das Kultusministerium hatte erklärt, für die schrittweise Öffnung der Kitas seien die Träger und Einrichtungen vor Ort zuständig. Weil die Situation vor Ort wegen räumlicher und personeller Kapazitäten unterschiedlich sei, gebe es bewusst Spielräume.

