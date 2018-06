Verdi fordert Konsequenzen aus Urteil zu Sonntagsarbeit im Südwesten

Die Gewerkschaft Verdi hat die Landesregierung aufgerufen, nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts die Sonntagsarbeit auch im Südwesten weiter einzuschränken. „Der Sonntag ist der Tag für Erholung und Gemeinschaft. Darauf muss eine Gesellschaft sich verlassen können“, sagte Verdi-Landeschefin Leni Breymaier am Donnerstag in Stuttgart. Für den reinen Kommerz brauche es keine Ausnahme in der sogenannten Gewerbebedarfsverordnung.

Nach Auffassung des Gerichts ist eine in der hessischen Verordnung erlaubte Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen in Callcentern, Brauereien und Videotheken nicht erforderlich, um besondere Bedürfnisse der Bevölkerung zu decken. In Baden-Württemberg gibt es ähnliche Ausnahmeregelungen, etwa für Beschäftigte in Blumengeschäften und Gärtnereien, Brauereien, Callcentern und bei Eisherstellern.

Bedarfsgerwerbeverordnung des Landes Hessen

Terminankündigung BVerwG

Arbeitszeitgesetz

PM des VGH Kassel zum Urteil vom 12. September 2013

Allianz für den freien Sonntag

Auskunft der Bundesregierung zur Sonntagsarbeit, ab Seite 61

Verordnung in Baden-Württemerg