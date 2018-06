Verdi: Angebot in Tarifrunde für Groß- und Außenhandel unzureichend

Karlsruhe (dpa/lsw) - In der Tarifrunde für den Südwest-Großhandel haben die Arbeitgeber am Dienstag erstmals ein Angebot vorgelegt. Es sehe eine Lohnerhöhung von 2 Prozent plus eine Einmalzahlung von 0,3 Prozent im ersten Jahr vor und von 1,7 Prozent im zweiten Jahr, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. „Wir halten dieses Angebot für völlig unzureichend und rufen die Betriebe zu Protestaktionen auf“, sagte Verdi-Handelssekretär Wolfgang Krüger der Nachrichtenagentur dpa. Die Gespräche sollen am 24. Mai in Korntal-Münchingen fortgesetzt werden. Verdi fordert für die 120 000 Beschäftigen im Groß- und Außenhandel eine Lohnerhöhung um 6,5 Prozent, mindestens aber 140 Euro pro Monat.

