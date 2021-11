Verdächtiger nach tödlichem Familienstreit in U-Haft

Nach einem tödlichen Familienstreit in Mössingen (Landkreis Tübingen) sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der 19-Jährige will sich nicht zu der Tat äußern, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Am Sonntagabend war der Familienstreit eskaliert. Der 37-jährige Schwager lag mit einer Stichverletzung auf der Straße. Er starb trotz Rettungsmaßnahmen. Der 19-Jährige war zunächst auf der Flucht, bis er sich am Montag selbst stellte.

