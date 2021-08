Verdächtiger nach Messerattacke in Untersuchungshaft

Drei Wochen nach einem Messerangriff in Bondorf (Kreis Böblingen) ist ein 21-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Es wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Der Verdächtige soll am 10. Juli einen 20-Jährigen mit drei Messerstichen schwer verletzt haben und geflohen sein. Zuvor war es auf einer Feier zu einer Auseinandersetzung gekommen. Die Ermittler identifizierten den bis dahin Unbekannten im Nachgang der Tat und fahndeten nach ihm. Der 21-Jährige stellte sich den Angaben zufolge am Freitag der Polizei.

© dpa-infocom, dpa:210802-99-671203/2

Mitteilung zur U-Haft

Mitteilung zur Attacke