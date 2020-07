Nach einem mutmaßlichen Messerangriff an einem Badesee in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) ist ein 18-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Mittwoch wurde der Mann am Vortag einem Haftrichter vorgeführt. Der Verdächtige soll am Montagabend an dem Badesee mehrfach auf einen 19-jährigen Bekannten eingestochen und ihn schwer verletzt haben. Er floh zunächst. Die Polizei suchte mit Hunden und Hubschraubern nach ihm und nahm ihn schließlich in einem Maisfeld fest.

Pressemitteilung