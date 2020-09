Verdächtiger nach Leichenfund in Tuttlingen festgenommen

Von Schwäbische Zeitung

Nach dem Tod eines 52-jährigen Mannes, der am frühen Dienstagmorgen auf dem Gehweg in der Hermannstraße in Tuttlingen gefunden wurde, hat die Polizei einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten noch am Dienstag zu einem 36-Jährigen ohne festen Wohnsitz, der am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Tuttlinger Innenstadt vorläufig festgenommen wurde. Die Ermittlungen dauern an, melden Polizei und Staatsanwaltschaft.