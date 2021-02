Verdächtiger bringt Polizei durch Autounfall auf seine Spur

Ermittlungen nach einem Autounfall in Freiburg haben Überraschendes ans Licht gebracht: Der 24-jährige Unfallverursacher besaß nicht nur keine gültige Fahrerlaubnis, sondern soll auch für mehrere Straftaten verantwortlich sein. Stutzig wurden die Beamten bei der Überprüfung der Personalien bei der Unfallaufnahme am Donnerstag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wie sich herausstellte, waren sowohl Führerschein als auch eine Meldebescheinigung der Stadt Freiburg, die der Mann mit sich führte, gefälscht.

Laut Polizei soll der Unfallwagen, den sich der Mann ausgeliehen hatte, nicht versichert gewesen sein. Im Fahrzeug fanden die Beamten Utensilien zum Abzapfen von Kraftstoff. Auf die Kappe des Verdächtigen soll zudem ein Fahrraddiebstahl von vergangenem Frühjahr gehen. Des Weiteren soll der Mann mit gefälschten Papieren als Kurierfahrer für einen Online-Versandhändler tätig gewesen sein. Gegen ihn laufen bereits Ermittlungen, weil er 72 Pakete, die er eigentlich zustellen sollte, unterschlagen hatte. Seit Freitag sitzt der Beschuldigte in Untersuchungshaft.

Mitteilung der Polizei