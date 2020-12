Verdächtige Kisten vor Polizeirevier: Süßes und Spielzeug

Ein Unbekannter hat am Freitagabend einen Rollkoffer und mehrere Kisten vor dem Polizeirevier-Nord in Pforzheim abgestellt und damit einen größeren Einsatz ausgelöst. Wegen der verdächtigen Gegenstände wurde ein Radius von etwa 100 Metern um das Gebäude herum abgesperrt, Sprengstoffexperten aus Stuttgart rückten an. Doch die konnten etwa zweieinhalb Stunden nach der Alarmierung Entwarnung geben: In dem Trolley und den Kartons befanden sich Süßigkeiten und Spielzeug, wie eine Polizeisprecherin am späten Abend erklärte. Man sei nun auf der Suche nach der Person, die die Gegenstände dort abgestellt hat. Der Grund für die Aktion blieb zunächst unklar.