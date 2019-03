Verdacht bestätigt: Wolf reißt zwei Schafe in Oppenau

Ein Wolf ist für die zwei am 18. Februar in Oppenau im Ortenaukreis aufgefundenen gerissenen Schafe verantwortlich. Dies ist das Ergebnis der genetischen Untersuchung von Rissabstrichen, die die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) an das Forschungsinstitut Senckenberg in Gelnhausen (Hessen) geschickt hatte. Das teilt das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft am Freitag mit.

Aufgrund einer Kontamination der Proben mit Fuchsspuren konnte das Senckenberg-Institut das vorhandene Genmaterial jedoch nicht eindeutig dem im Nordschwarzwald ansässigen Wolfsindividuum „GW 852m“ zuordnen. Die Fachleute halten es aber für wahrscheinlich, dass es sich um dieses Individuum handelt, so das Ministerium.

Wie bei bisher allen gemeldeten Nutztierrissen sei auch bei den Schafsrissen in Oppenau die Zäunung nicht ausreichend gewesen.

Oppenau befindet sich laut Ministerium in der „Förderkulisse Wolfsprävention“. In dem so beschriebenen Gebiet werden demnach besondere Anforderungen an den Herdenschutz gestellt. Das Land bezuschusst 90 Prozent der Anschaffungskosten für Herdenschutzmaßnahmen wie Elektrozäune.