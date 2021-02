Dem VfB Stuttgart droht möglicherweise ein längerer Ausfall von Stürmer Nicolas Gonzalez. „Es besteht der Verdacht auf einen Muskelfaserriss in der oberen, äußeren Oberschenkelmuskulatur“, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo nach dem 2:5 bei Bayer Leverkusen. Der Argentinier Gonzalez hatte am Samstag bereits in der 22. Minute ausgewechselt werden müssen. Der für ihn gekommene Sasa Kalajdzic erzielte beide VfB-Tore.

© dpa-infocom, dpa:210206-99-330885/3

Informationen zum Spiel bei bundesliga.de