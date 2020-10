Verdacht auf illegales Autorennen: Zwei Schwerverletzte

Zwei junge Männer sind bei einem mutmaßlichen illegalen Autorennen bei Metzingen im Landkreis Reutlingen schwer verletzt worden. Ein 19-jähriger und ein 21-jähriger Autofahrer seien am Samstag mit hoher Geschwindigkeit und dicht hintereinander hergefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei einem Überholvorgang berührten sich die beiden Wagen demnach - das Auto des 21-Jährigen kam von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Er und sein 22 Jahre alter Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-jährige Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt.

Pressemitteilung der Polizei