Wegen eines möglichen Gefahrgutunfalls in einem Chemielabor ist ein Teil eines Gymnasiums in Stuttgart evakuiert worden. Rettungskräfte hatten am Montag rund 100 Schüler aus dem betroffenen Stockwerk in Sicherheit gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Informationen über Verletzte gab es zunächst nicht. Nach ersten Erkenntnissen war ein Schrank in dem Chemielabor betroffen. Spezialisten der Feuerwehr untersuchten das Labor, hieß es. Wegen des Feuerwehreinsatzes kam es auch zu Verkehrsbehinderungen vor dem Wirtschaftsgymnasium in der Stuttgarter Innenstadt.