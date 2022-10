Verdacht auf Drogenhandel: Vier Männer in Haft

Vier Männer im Alter zwischen 35 und 53 Jahren stehen im Verdacht, im Raum Mannheim einen regen Drogenhandel aufgezogen zu haben. Sie sitzen nach Auskunft der Polizei vom Freitag seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Am Dienstag wurden fünf Wohnungen in Mannheim, Heddesheim und Viernheim durchsucht und rund 11,8 Kilogramm Marihuana, 790 Gramm Kokain, 300 Gramm Amphetamin, ein Teleskopschlagstock, diverse Schmuck- und Wertgegenstände sichergestellt. Zudem wurde ein hochwertiges Fahrzeug beschlagnahmt.

PM

© dpa-infocom, dpa:221028-99-295704/2