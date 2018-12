Verdacht auf Chemie-Unfall: Schüler in Sicherheit gebracht

Eine beschädigte Chemikalien-Flasche hat an einer Schule in Engstingen (Kreis Reutlingen) einen Großeinsatz ausgelöst. Vorsorglich wurden am Mittwoch 56 Schüler in andere Gebäude der Schule gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ein Lehrer hatte im Deckel einer Flasche mit flüssigem Brom einen Riss entdeckt. Da er befürchtete, dass ein Teil der Chemikalie verdampft sein könnte, alarmierte er die Feuerwehr. Brom gilt als ätzend und sollte nicht eingeatmet werden. Schüler waren laut Polizei nicht mit der Flasche oder der Chemikalie in Kontakt gekommen. Der Lehrer wurde vorsorglich im Krankenhaus untersucht. Es waren fast 70 Feuerwehrleute im Einsatz. Eine Fachfirma entsorgte die Chemikalie.

Mitteilung der Polizei