Am Klinikum Bad Cannstatt in Stuttgart hat ein Päckchen mit verdächtigem Inhalt am Dienstag einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die Polizei bestätigte am Nachmittag den Einsatz. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Weitere Einzelheiten zu der Sendung konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Ein Sprecher verwies auf die Stadt, die wollte im Laufe des Nachmittags über den Einsatz informieren.

