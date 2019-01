Verdächtiger nach Schüssen in Bar von SEK festgenommen

Die Polizei hat einen 53 Jahre alten Mann festgenommen, der in einer Karlsruher Bar einen 39-Jährigen erschossen haben soll. An der Festnahme am Montag in Linkenheim-Hochstetten bei Karlsruhe war das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei beteiligt, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann noch bewaffnet war. Die Beamten konnten ihn aber widerstandslos festnehmen als er versuchte, aus einem Haus zu flüchten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Karlsruhe mitteilten.

Der Mann soll den 39-Jährigen am frühen Sonntagmorgen mit einer Waffe niedergestreckt und getötet haben. Danach flüchtete er zu Fuß. Bisherigen Ermittlungen zufolge kannten sich die beiden und sollen früher schon wiederholt Streit gehabt haben.

