Am Klinikum Bad Cannstatt in Stuttgart hat eine verdächtige Postsendung am Dienstag einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die Polizei bestätigte am Nachmittag den Einsatz. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. In der Poststelle des Klinikums sei eine verdächtige Substanz gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Diese werde nun im Landesgesundheitsamt untersucht. Ergebnisse lagen zunächst nicht vor.

Bericht "Stuttgarter Nachrichten"