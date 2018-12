Verdächtige in Stuttgart hatten Fluggastkontrolle im Visier

Bei den Ausspähversuchen am Flughafen in Stuttgart hatten die mutmaßlichen Islamisten besonders die Abläufe im Bereich der Fluggastkontrolle im Blick. Das teilte der baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag mit. Sie hielten sich in auffälliger Weise in den Terminals auf. „Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Ausspähversuchs am Flughafen Stuttgart laufen auf Hochtouren.“ Strobl bestätigte, dass es Bezüge der Verdächtigen ins islamistische Milieu gebe. Konkrete Angaben machte er aber nicht. Die Sicherheitsvorkehrungen sind seit dem Vorfall an den Flughäfen im Südwesten erhöht. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung lägen derzeit nicht vor.