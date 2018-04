Die traditionelle Verbraucherausstellung Maimarkt hat am Samstag in Mannheim begonnen. Bis zum 8. Mai präsentieren rund 1400 Unternehmer in 47 Hallen und auf einem großen Freigelände der nordbadischen Stadt mehr als 20 000 Produkte und Dienstleistungen. Im vergangenen Jahr kamen etwa 341 000 Besucher zu der Leistungsschau, die als eine der bundesweit größten Regionalmessen gilt. Die Organisatoren wollen unter anderem zeigen, dass eine solche Ausstellung auch in Zeiten virtueller Handelsplattformen ihre Anziehungskraft behält.

An der Eröffnung nahm - wie bereits 2014 - auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teil. Zusammen mit dem Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbands (DBV), Joachim Rukwied, informierte er sich über die diesjährigen Angebote. Am 6. Mai soll Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu einer Rede auf den Maimarkt kommen.

Rukwied sagte am Rande der Eröffnung, der Bauernverband fürchte durch den Brexit eine Kürzung des EU-Agrarhaushalts und damit empfindliche Einschnitte für die Bauernfamilien im Land. „Wir brauchen dringend die Unterstützung der Landesregierung, damit die Agrarausgaben stabil gehalten werden“, betonte der DBV-Präsident.

