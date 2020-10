Verbrauchermesse Offerta in Karlsruhe wegen Corona abgesagt

Wegen der steigenden Zahl von Corona-Infektionen hat Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) die Verbrauchermesse Offerta abgesagt. „Dieser Schritt fällt nicht leicht, weil er die Aussteller wirtschaftlich hart treffen kann und unserer Messegesellschaft weitere Einnahmeausfälle beschert“, teilte der Verwaltungschef am Donnerstag mit. Es sei aber nicht glaubwürdig, eine Verbrauchermesse durchzuführen, wenn wegen der Pandemie nach den Vorgaben des Landes tief in das Lebensumfeld der Menschen reglementierend eingegriffen werde. Die Offerta sollte am Sonnabend beginnen und bis zum 1. November dauern.

