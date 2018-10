Verband VBE diskutiert über Maßnahmen gegen Lehrermangel

Was tun gegen Unterrichtsausfall und Lehrermangel? Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) sucht heute bei seiner Vertreterversammlung in Pforzheim Antworten auf Fragen der baden-württembergischen Bildungspolitik. Der VBE, der landesweit rund 80 000 Lehrer von der Grund- bis zur Gemeinschaftsschule vertritt, will dazu Neues von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hören. Danach steht eine Diskussion mit den Fraktionsspitzen von Grünen, SPD und FDP aus dem Landtag an.

Bei der Veranstaltung unter dem Motto „Werte machen Schule wertvoll“ soll es auch um Respekt, Toleranz und Zivilcourage in Schulen gehen. Die Versammlung findet alle vier Jahre statt. Der seit 2010 amtierende VBE-Landeschef Gerhard Brand stellt sich zur Wiederwahl.

