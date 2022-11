Verband stellt aktuelle Immobilienpreise im Südwesten vor

Die Energiekrise, die Inflation und die Folgen der Corona-Pandemie - laut einem Sprecher des Immobilienverbands IVD Süd ist es eine „spannende Zeit“ auf dem Immobilien- und Mietmarkt im Südwesten. Heute legt der Verband konkrete Daten zu den Immobilien- und Mietpreisen in Baden-Württemberg vor. Im Fokus des Preisspiegels stehen den Angaben zufolge aktuelle Trends und Preisentwicklungen auf dem Wohn- und Gewerbeimmobilienmarkt, insbesondere in Großstädten.

Deutschlandweit hielt laut Statistischem Bundesamt im Zeitraum April bis Juni 2022 der Preisanstieg für Wohnimmobilien an - wobei dieser sich etwas verlangsamt hat. Angesichts steigender Bauzinsen, teurer Baustoffe und Lieferengpässe erwarteten Experten zuletzt eine Abschwächung des Immobilienbooms in Deutschland. Im Südwesten verzeichnete die Bauwirtschaft im zweiten Quartal ein zweistelliges Auftragsminus. Immer mehr bereits erteilte Bauaufträge seien zuletzt storniert worden, hieß es von der Bauwirtschaft in Baden-Württemberg.

