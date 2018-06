Verband sieht terrassierten Steillagen-Weinbau vor dem Aus

Lauffen am Neckar (dpa/lsw) - Der terrassierte Steillagen-Weinbau in Württemberg steht aus Sicht des Weinbauverbandes kurz vor dem Aus. Der Aufwand für die Bewirtschaftung der besonderen Landschaft sei bis zu fünfmal höher als für andere Weinbauarten, sagte ein Sprecher des Weinbauverbandes Württemberg am Freitag in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn). Das lasse sich über den Verkauf nicht mehr finanzieren. Für Kulturlandschaft, Tourismus und Gastronomie wäre ein Ende des terrassierte Steillagen-Anbaus fatal, hieß es weiter. Von der Politik fühlen sich die Betroffenen im Stich gelassen.