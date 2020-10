Verband: Neue Auflagen „harter Schlag“ für Tanzschulen

Die neuen Corona-Auflagen sind für die Tanzschulen nach Verbandsangaben ein harter Schlag. „Man könnte auch von einem Schock sprechen“, sagte Heidi Schumacher vom Allgemeinen Deutschen Tanzlehrer-Verband (ADTV) am Donnerstag in Berlin.

Schon die vergangenen Wochen und Monate hätten in den Tanzschulen zu erheblichen Umsatzeinbußen geführt. „Viele sind in ihrer Existenz bedroht.“ Die Tanzlehrer seien enttäuscht, dass man auch mit Hygienekonzepten und Abstand die erneuten Schließungen von nächster Woche an nicht verhindern konnte.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten am Mittwoch weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen, um die stark steigenden Corona-Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Demnach müssen Restaurants und Kneipen vom 2. November an bis zum Ende des Monats schließen, genauso wie etwa Kinos, Theater, Kosmetik- und Fitnessstudios sowie Tanzschulen.

Die ADTV-Tanzschulen hätten in den vergangenen Monaten alles getan, um den Kunden größtmögliche Sicherheit zu bieten, sagte Schumacher. „Es wurde investiert in Trennwände, Desinfektion, neue Unterrichtskonzepte usw. Fast 3000 Tanzschulinhaber und -mitarbeitende haben an Hygieneschulungen teilgenommen.“ In Tanzschulen könnten Teilnehmer von Kursen genau nachverfolgt werden.

Die meisten Schulen hätten in den vergangenen Monaten auch Online-Kurse angeboten und würden das sicher wieder und weiter tun. Aber diese seien kein hundertprozentiger Ersatz für eine „analoge“ Kursteilnahme.

