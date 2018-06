Verband: Gymnasium verliert Hunderte von Lehrerstellen

Stuttgart (dpa/lsw) - Die knapp 400 Gymnasien im Land verlieren nach Angaben des Philologenverbandes in den kommenden Jahren Hunderte von Lehrerstellen. Vom kommenden Schuljahr 2013/14 an würden jeweils mindestens 360 Stellen über drei Jahre hinweg gestrichen, kritisierte Landeschef Bernd Saur am Montag in Stuttgart. Diese „schleichende Erosion“ des Gymnasiums komme der neuen von Grün-Rot bevorzugten Gemeinschaftsschule zugute. „Das ist eine klare Benachteiligung des Gymnasiums.“ CDU-Landeschef Thomas Strobl sagte auf der gemeinsamen Pressekonferenz einen Run auf Privatschulen voraus. Diese seien zwar eine gute Ergänzung öffentlicher Schulen, sollten aber kein Ersatz werden. „Dann entscheidet über die gute Bildung der Geldbeutel.“

