Der Interessenverband Gäu-Neckar-Bodenseebahn drängt im Zusammenhang mit dem Bahnprojekt Stuttgart 21 auf einen schnellen Anschluss der Gäubahn an den Stuttgarter Flughafen.

Die Führung der Gäubahn-Züge über Flughafen und Messe müsse „zeitgleich oder zumindest sehr zeitnah mit der Inbetriebnahme des Tiefbahnhofs“ in Stuttgart erfolgen, heißt es in einem Beschluss, den der Verband am Montag in Stuttgart gefasst hat. „Wenn das nicht gelingt, droht die Gäubahn über Jahre abgehängt zu werden“, mahnte der Vorsitzende des Interessenverbands, Justizminister Guido Wolf (CDU). Dies sei den leidgeprüften Gäubahn-Nutzern und -Anliegern nicht zumutbar.

Jüngsten Berichten zufolge könnte der Tiefbahnhof erst 2024 in Betrieb gehen, offiziell hält die Bahn noch am Eröffnungstermin 2021 fest.

Auch die Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen soll ausgebaut werden. Die Trasse, über die auch Fernzüge zwischen Stuttgart und Zürich verkehren, ist in weiten Teilen eingleisig. Neue zwei- und dreigleisige Abschnitte sollen hinzukommen und so die Fahrzeit zwischen den beiden Metropolen verkürzt werden.