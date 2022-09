Verbände stellen Ganztagsbetreuung ab 2026 in Frage

Ab 2026 haben alle Erstklässler einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, drei Jahre später dann alle Grundschüler – acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, an 48 Wochen im Jahr. Wie das gehen soll? Gar nicht, sagt etwa der Landesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Gerhard Brand. Es fehle schlicht am Personal. Auch Gemeindetagspräsident Steffen Jäger erklärt: „Der Rechtsanspruch, wie er jetzt versprochen wurde, ist nicht erfüllbar.“ Inmitten aller Schwierigkeiten ringen Land und Kommunen darum, die massive Ausweitung der Betreuung von Grundschulkindern vorzubereiten.

Die Kinderbetreuung in Baden-Württemberg ist bundesweit einzigartig: Nur hier sind es vor allem die Kommunen, die die Betreuung von Grundschulkindern vor und nach dem Unterricht organisieren. Die Groko der vergangenen Legislaturperiode im Bund sah das skeptisch. Um das Kindeswohl sicherzustellen, müsse die Betreuung unter Schulaufsicht stehen – sonst sollte kein Geld zum Bau von zusätzlichen Betreuungsräumen und Mensen für die Kinder fließen. Mit 3,5 Milliarden Euro will der Bund die Länder bei ihren Investitionen zur Vorbereitung der Ganztagsbetreuung unterstützen.

Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) will dafür nun das Schulgesetz ändern. Künftig sollen die Schulbehörden formal die Aufsicht über diese kommunalen Angebote führen, an denen sich sonst nichts ändern soll, denn sie seien „wichtiger Bestandteil bei der Umsetzung des Ganztagsanspruchs“, so Schoppers Sprecher. Die Behörden sollen den Betrieb einstellen und Betreuern die Tätigkeit verbieten können, wenn das Kindeswohl gefährdet ist. „Wir hoffen, dass das der Bund das anerkennt“, sagt Jäger und spricht von einer pragmatischen Lösung, um dem Ist-Zustand gerecht zu werden.

In seiner Stellungnahme zum Gesetz fordert der Städtetag grundlegende Änderungen. Die Kommunen seien ab 2026 in der Pflicht, die Ganztagsbetreuung umzusetzen. „Deshalb müssen die Kommunen künftig maßgeblich über die Einrichtung von Ganztagsgrundschulen mitentscheiden können“, erklärt Städtetagsdezernent Norbert Brugger.

Bislang entscheidet die Schulkonferenz aus Schulleitung, Lehrern und Eltern, ob eine Grundschule den Ganztag anbietet. Das wollen aber deutlich weniger Schulen, als das die ehemalige grün-schwarze Landesregierung geplant hatte. Diese hatte 2014 im Schulgesetz verankert, dass Grundschulen neben dem Halbtag auch den Ganztag an drei oder vier Tagen pro Woche für sieben oder acht Stunden anbieten kann. Das Angebot ist die angemeldeten Kinder dann verbindlich. Auch weil viele Eltern flexiblere Zeiten der Betreuung vorziehen, stagniert ihre Zahl bei 20 Prozent. Im kommenden Jahr sollten es 70 Prozent sein.

Deshalb fordert Brugger zudem, den Ganztag zu flexibiliseren – und auszubauen. „Ganztagsgrundschulen können den Rechtsanspruch in Schulzeiten vollständig erfüllen, wenn die jetzigen Zeitmodelle um die Variante acht Stunden an fünf Wochentagen ergänzt werden.“

Eine solche Flexibilisierung ist zwar im grün-schwarzen Koalitionsvertrag angedacht. Auch CDU-Bildungsexperte Alexander Becker spricht sich dafür aus. Schoppers Sprecher erteilt diesem dennoch eine Absage. Sehr zur Freude der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). „Das wäre vielleicht hilfreich für die Eltern, aber nicht für Bildung“, sagt Landesgeschäftsführer Matthias Schneider. „Der gebundene Ganztag ist ein ganz wichtiges Mittel für mehr Bildungsgerechtigkeit“, und hiervon sei das Land noch weit entfernt, wie Schopper jüngst betonte.

Verständnis signalisiert das Kultusministerium indes für Bruggers Wunsch, dass die Kommunen über Ganztagsgrundschulen entscheiden wollen, um mehr Planbarkeit zu erreichen. „Vor diesen Hintergründen wollen wir das Verfahren überprüfen und schauen, ob es noch Möglichkeiten gibt, das Verfahren zu optimieren“, so Schoppers Sprecher. Darauf hatte sich die Grün-Schwarz auch schon im Koalitionsvertrag geeinigt.

VBE-Landeschef Brand sieht darin ein Abschieben der Verantwortung der Kommunen an die Schulen – und damit auf die Lehrkräfte. „Es ist ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung: Wir Lehrer lehren, wir betreuen nicht“, betont er. „Seit Jahren haben wir bereits einen deutlichen Lehrkräftemangel an Grundschulen, da ist es doch ein Treppenwitz, nun zu fordern, die Betreuung durch Lehrkräfte zu organisieren.“ Auch die Kitas leideten an einem massiven Mangel an Erzieherinnen, der Markt an Sozialpädagogen sei zudem leergefegt. Die Pandemie und der Ukraine-Krieg mit seinen Folgen haben die Situation verschärft. Deshalb fordert Brand: „Die Politik muss sich ehrlich machen und sagen: Wir können den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 nicht erfüllen.“

„Wir sehen auch nicht, wie bis 2026 Rechtsanspruch umgesetzt werden kann“, sagt Schneider, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Schüler, Eltern und Lehrkräfte seien stets die Leidtragenden, wenn Konflikte um Zuständigkeiten zwischen Land und Kommunen aufflammten. „Man muss sehen, was realistisch ist bis 2026“, sagt Schneider von der GEW. „Wir sind für eine Aufhebung der Schuldenbremse.“ Mit zusätzlichem Geld solle der Landtag neue Studienplätze fürs Grundschullehramt schaffen, das würde zusätzliche Lehrkräfte bis 2029 an die Schulen bringen.

Gemeindetagspräsident Jäger sieht zu viele Fragen ungeklärt – zur Finanzierung, zur fachlichen Voraussetzung, die das Betreuungspersonal haben müsse, selbst zur Frage, ob die Landkreise, oder die Städte und Gemeinden für die Angebote verantwortlich sind. „Auf dieser komplett unsicheren Ausgangslage sollen sich die Kommunen vorbereiten, um einen nicht näher definierten Rechtsanspruch zu erfüllen.“ Deshalb fordert auch er, den Rechtsanspruch zunächst zu revidieren und mit den Kommunen über die „bedarfgerechte Weiterentwicklung des schulischen Ganztags“ zu sprechen. Wichtig sei ihm hierbei, das Ehrenamt einzubeziehen und keine überzogenen pädagogischen Qualifikation daran zu knüpfen. „Sonst gefährden wir die Vereinsstruktur, auf die wir in unserem Bundesland so stolz sind.“