Verbände pochen auf besseren Waldbrandschutz

Der Landeswaldverband (LWV) und der Naturschutzbund (Nabu) schlagen Alarm. Gemeinsam haben die Verbände am Dienstag in Stuttgart deutlich mehr Anstrengungen vom Land gefordert, um die Wälder vor Bränden zu schützen und diese bekämpfen zu können.

Angesichts der „Klimakatastrophe“, wie der LWV-Vorsitzende Dietmar Hellmann sagte, müsse der Wald als „eine der wichtigsten Lebensgrundlagen“ stärker in den Fokus rücken. Was sie fordern, was das Land plant und wo es hakt im Überblick:

Welche Bedeutung hat der Wald fürs Klima?

Laut Kohlenstoffinventur des Bundeslandwirtschaftsministeriums von 2017 entlastet der deutsche Wald die Atmosphäre jährlich um rund 62 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Damit kompensiert er rund sieben Prozent der Emissionen in Deutschland.

Eine Faustformel: Ein Kubikmeter Holz speichert rund eine Tonne CO2. Durch Brände gibt er den Kohlenstoff ab und befeuert den Klimawandel. „Der Wald droht zu einer Quelle für Kohlenstoff zu werden“, so Nabu-Landeschef Johannes Enssle.

Welche Wälder sind gefährdet?

Besonders die entlang der Rheinschiene, die bislang schon mehr als die in anderen Landesteilen mit Trockenheit und Hitze kämpfen. Allein in den vergangenen beiden Monaten habe es rund um Karlsruhe im Hardtwald 15 Brände gegeben, sagt Hellmann.

Angesichts des Klimawandels betont er aber: „Es kann überall im Wald brennen.“ Johann Goldammer, Leiter der Arbeitsgruppe Feuerökologie am Max-Planck-Institut der Universität Freiburg, verweist auf den Waldzustandsbericht von 2021. Die Kronen werden lichter – ein Zeichen für den schlechten Zustand vieler Bäume. Auch Laubbäume werden daher vermehrt Opfer von Bränden.

Wie kann der Wald besser vor Bränden geschützt werden?

Es brauche mehr Tempo beim Umbau des Forsts hin zu Mischwäldern, da diese besser mit Trockenheit und Bränden zurechtkommen, erklären die Verbände. Dafür sollen kommunale und private Waldbesitzer, die zusammen 76 Prozent am landesweiten Forst halten, stärker als bisher mit Wissen und Geld unterstützt werden.

Zudem müssen mehr Rehe und Hirsche geschossen werden, weil die besonders gerne Jungpflanzen fressen. Wasser müsse im Wald belassen statt ausgeleitet und trockene Moorflächen vernässt werden.

Wie können Waldbrände besser bekämpft werden?

„Aus eigener leidvoller Waldbranderfahrung kann ich sagen: Die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Forstleuten muss besser werden“, sagt Hellmann, selbst Förster und Leiter des Forstamtsbezirks Odenwald. Auch die Forstleute sollten leichtes Gerät wie Feuerpatschen und kleine Wasserbehälter haben, um im Brandfall schnell eingreifen zu können.

Die Waldwege müssten noch besser für Feuerwehrfahrzeuge befahrbar sein. Vor allem aber brauche es mehr Wissen und Kommunikation vor Ort. Es müsse klar sein, so Hellmann, wo Wasser zur Brandbekämpfung herkommt, wer etwa den Verkehr der Einsatzkräfte im Wald regelt. „Wir fordern die Einrichtung von Runden Tischen zur Waldbrandprävention.“

Mit diesen sollen sich Vertreter von Behörden, Land- und Forstwirtschaft sowie Katastrophenschutz koordinieren, Abläufe klären und Einsätze üben. Denn Waldbrände müssten mit anderen Augen betrachtet werden als ein Feuer in der Stadt. Als Blaupause dienen Hellmann die Runden Tische der Kreise zur Afrikanischen Schweinepest.

Was fordern die Verbände konkret vom Land?

Mehr Koordination zur Waldbrandprävention und -bekämpfung brauche es auch in der Landesregierung, so Hellmann. Den Hut auf haben sollte das Landwirtschaftsministerium. Das für die Feuerwehr zuständige Innenministerium und das Umweltministerium wegen Naturschutzbelangen sollten eingebunden sein.

Die Bemühungen sollten in der bereits bestehenden „Waldstrategie 2050“ integriert werden und das Geld hierfür von derzeit 1,7 auf 15 bis 20 Millionen Euro aufgestockt werden. „Wir brauchen bestimmt 150 zusätzliche neue Forstleute“, so Hellmann. Bei aktuell rund 3000 sei das eine recht kleine Zahl. „Im Moment sind die Forstleute alle am Anschlag“, der Waldumbau binde viel Arbeitskraft.

Was tut das Land?

Viele der Forderungen will das Land erfüllen. Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CD) hatte sich vergangene Woche im Hardtwald bei Stutensee die Ergebnisse eines Modellprojekt zeigen lassen, das auf Tandems aus Forst- und Feuerwehrleuten setzt, für Waldbrandgefahren- karten plädiert und Forstleute mit kleinem Löschgerät ausstattet.

All das soll im Land Schule machen, so Hauk. Goldammer hat diese Methodik in Freiburg im „Freiburger Modell“ vor Jahren etabliert. Zudem plant Hauk, an der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg eine „Plattform Waldbrandmanagement“ mit zwei Stellen zu schaffen und sie mit 200.000 Euro für Sachmittel auszustatten – vorausgesetzt, er kann dies in den laufenden Haushaltsverhandlungen der grün-schwarzen Koalition durchsetzen.

Hier solle auch geforscht werden, hatte Landesforstpräsident Martin Strittmatter gesagt. „Wir wollen keine Forschung“, kontert nun Hellmann. „Es sind genug Kenntnisse da, wir müssen jetzt in die Praxis kommen.“ Das betont auch Goldammer.

Gibt es Zielkonflikte?

Ja, wie Goldammer beschreibt: „Wir haben das Problem hier, dass in unseren Wäldern zunehmend Totholz liegt. Das wird als Hort der Biodiversität verkauft, aber deshalb glühen Böden durch.“ Die Folge sind schwerere Schäden an den Bäumen, als wenn das Feuer „durchmarschiert“. Als Gegenbeispiel nennt er etwa lichte Waldweiden des Spätmittelalters.

Den Wald „aufzuräumen“ sei keine Lösung, hält Enssle dagegen. Er plädiert für Pufferzonen: lichte Waldstreifen entlang von Siedlungen, die auch Insekten und Fledermäusen nutzten, sowie größere Bankette neben Waldwegen, die auch für Windradtransporte nötig seien. „Mit klugen Konzepten kann es mehr Synergien geben als Konflikte“, so Enssle.