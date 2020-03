Geschlossene Schulen, leere Regale und Büros, Sorgenfalten bei den Tafeln - und immer stärker wächst der Druck auch auf Veranstalter, ihre Programme wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzuschränken. Im Lauf des Montags werden wichtige Entscheidungen unter anderem im Sport und in der Kultur erwartet.

Unter anderem will der Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart entscheiden, ob das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Arminia Bielefeld am Abend (20.30 Uhr) mit Zuschauern ausgetragen wird oder als „Geisterspiel“ vor leeren Rängen. Am Vorabend hatte der Verein mitgeteilt, eine Absage sei nicht geplant. Auch andere Veranstalter wie die Staatsoper in Stuttgart und das Festspielhaus in Baden-Baden wollen im Lauf des Tages über mögliche Einschränkungen beraten.

Angesichts zunehmender Coronavirus-Infektionen hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Sonntag empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Von solchen Absagen betroffen sein könnten unter anderem Bundesligaspiele, Messen und große Konzerte.

Am Wochenende war die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Virus sprunghaft gestiegen. Am Samstag waren von den Behörden landesweit 66 neue bestätigte Fälle gemeldet worden, am Sonntag kamen noch einmal mindestens 17 hinzu. Die Zahl der Infizierten sei damit im Südwesten auf 199 gestiegen, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums. Viele von ihnen seien Reiserückkehrer aus Südtirol. Die Region war zuletzt zum Risikogebiet erklärt worden. Auch bundesweit steigen die Zahlen weiter. Die weitaus meisten Fälle bundesweit verzeichnet weiterhin Nordrhein-Westfalen vor Baden-Württemberg und Bayern.

Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) schloss am Montag weiterhin flächendeckende Schulschließungen aus. „Es ist aber eine dynamische Lage“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Mehrere Schulen in Baden-Württemberg haben bereits vorübergehend den Betrieb eingestellt.

Das Deutsch-Französische Gymnasium in Freiburg ist nach eigenen Angaben bis zum 22. März geschlossen. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um das Ausbreiten des Virus einzugrenzen, sagte ein Sprecher. Betroffen seien etwa 800 Schüler. Sie könnten sich online über den Unterrichtsstoff informieren. Unklar sei, wie mit den anstehenden Abiturprüfungen verfahren werde. Dies werde noch entschieden. Die Schule in Freiburg wird von Schülern aus Deutschland und Frankreich besucht.

Auch ein Gymnasium in Waldkirch bei Freiburg sowie eine Grundschule, eine Kindertagesstätte und ein Kindergarten in Rheinhausen (Kreis Emmendingen) schlossen am Montag nach Coronavirus-Infektionen zweier Schüler bis auf weiteres, wie die Kommunen mitteilten.

In der vergangenen Woche hatten ein Gymnasium in Lahr (Ortenaukreis) und eine Werkrealschule in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) angekündigt, bis zum 20. März zu schließen. In Lahr hatte sich den Angaben zufolge eine Schülerin mit dem Virus infiziert, in Furtwangen war ein Schulleiter betroffen. Im südlichen Elsass in Frankreich haben laut den dortigen Behörden rund 100 Schulen wegen der gestiegenen Coronavirus-Gefahr vorübergehend geschlossen.

Die Großeinkäufe aus Angst vor dem Coronavirus machen den Tafeln zunehmend Probleme. Mehrere Tafeln hätten zuletzt weniger Lebensmittel für die Weiterverteilung an Bedürftige erhalten, sagte Udo Engelhardt von der Tafel Baden-Württemberg. Wegen der Vorratskäufe vieler Kunden bleibe den Supermärkten weniger Ware, die sie den Tafeln spenden könnten.

