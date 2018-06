Ventilatorenhersteller ebm-papst stärkt Standorte im Ausland

Der Ventilatoren- und Antriebstechnikspezialist ebm-papst stärkt seine Standorte im Ausland und steckt deutlich mehr Geld in den Ausbau der Kapazitäten. Rund 200 Millionen Euro werden im laufenden Geschäftsjahr 2018/19 in das mittlerweile fünfte Werk in China und in Werkserweiterungen in Osteuropa, aber auch in das Technologiezentrum am Stammsitz in Mulfingen investiert, wie das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Das sind knapp 40 Prozent mehr als im vergangenen Geschäftsjahr, das immer am 31. März endet. Die Investitionen sind Teil der geplanten „Struktur 2020“, mit denen die Eigenständigkeit der Standorte in Europa, Asien und Amerika in zentralen Bereichen erhöht werden soll.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr hatte ebm-papst nach eigenen Angaben mit Materialengpässen, Kapazitätsproblemen und den weltweiten politischen Unsicherheiten zu tun, übersprang beim Umsatz aber trotzdem erstmals die Marke von zwei Milliarden Euro - ein Plus von 7,5 Prozent. Zum Gewinn machte das Unternehmen keine Angaben. Im laufenden Geschäftsjahr soll der Umsatz um gut drei Prozent zulegen. Weltweit arbeiten mehr als 15 000 Menschen für ebm-papst.

