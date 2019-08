Vater von IS-Anhänger aus Oberschwaben fordert Rückkehr nach Deutschland

Der Vater eines mutmaßlichen IS-Anhängers aus dem Landkreis Ravensburg hat laut einem Bericht des Südwestrundfunks (SWR) eine Petition an den Bundestag gerichtet, damit sein Sohn nach Deutschland zurückkehren kann. Der 37-Jährige reiste 2015 zur Terrormiliz „Islamischer Staat“ aus – und ist heute in Nordsyrien inhaftiert. Laut SWR steht in der Petition seines Vaters, der im Kreis Ravensburg wohnt, in dem Gefängnis herrschten „untragbare hygienische Verhältnisse“ und es gebe nur wenig zu essen. Die Bundesregierung müsse seinem Sohn, der deutscher Staatsbürger ist, die Rückkehr nach Deutschland ermöglichen. Der Sohn sei bereit, sich einem deutschen Gericht zu stellen. Dem SWR zufolge ermittelt in dem Fall die Bundesanwaltschaft.

Im Fall engagiert sich nach dem Bericht des SWR Ex-Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD). Der SWR zitiert sie mit der Aussage, aus humanitären Gründen müssten vor allem die Ehefrau des 37-Jährigen und dessen zweijähriger Sohn nach Deutschland geholt werden. Die Petition mache klar, dass die Bundesregierung handeln müsse, so Däubler-Gmelin.