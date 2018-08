Vater verletzt Ehefrau und Sohn mit Messer: Prozess startet

Ein Mann muss sich vom heutigen Mittwoch an wegen einer Messerattacke auf seine Ehefrau und seinen erwachsenen Sohn vor dem Landgericht Mannheim verantworten. Dem Vater wird versuchter Totschlag vorgeworfen. An einem Abend im Dezember 2017 soll der Angeklagte seine Frau in der gemeinsamen Wohnung in Mannheim angegriffen haben, um sie zu töten. Er verletzte seine Frau mit mehreren Messerstichen, bevor der Sohn des Paares dazwischen ging. Auch er wurde von dem Vater mit dem Messer verletzt.

Den beiden Opfern gelang es, in die Wohnung eines Nachbars zu fliehen und die Polizei zu alarmieren. Bei der Festnahme leistete der Verdächtige erheblichen Widerstand. Das Motiv des Angeklagten ist nach Angaben eines Gerichtssprechers unklar. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Das Urteil wird am 24. August erwartet.