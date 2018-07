Vater vergewaltigt Tochter: 52-Jähriger in Untersuchungshaft

Wegen der Verdachts, seine eigene Tochter vergewaltigt zu haben, ist in Pforzheim ein einschlägig vorbestrafter Sexualstraftäter in Untersuchungshaft gekommen. Der 52-Jährige soll sich zwei Mal an der 19-Jährigen vergangen haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Zuletzt am vergangenen Dienstag. Daraufhin habe die junge Frau Anzeige erstattet. Die 19-Jährige wohnte laut Mitteilung aus beruflichen Gründen vorübergehend bei ihrem Vater in dessen Wohnung. Dieser war bereits wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Diese habe er auch verbüßt.

