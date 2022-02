Darüber hinaus wirft die Anklagebehörde dem Mann vor, sich zwischen Juli 2019 und April 2020 in neun Fällen kinderpornografische Schriften verschafft und in einem weiteren Fall diese besessen zu haben. Es sind zwei Verhandlungstermine der 1. Großen Jugendkammer am 17. und 24. Februar anberaumt. Ein Urteil könnte schon am 24. Februar verkündet werden.

© dpa-infocom, dpa:220207-99-18584/3

