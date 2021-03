Vater mit Messer attackiert

Im Kreis Böblingen soll ein Angreifer seinen 69 Jahre alten Vater mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Nach der familiären Auseinandersetzung habe der 24 Jahre alte Tatverdächtige den Notarzt und die Polizei alarmiert und dann auf die Einsatzkräfte gewartet, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch mitteilte.

Dann habe er sich am Dienstag in Leonberg widerstandslos festnehmen lassen. Am Mittwoch erließ das Amtsgericht Stuttgart einen Haftbefehl gegen den Mann wegen versuchten Totschlags. Er habe bisher keine Angaben zur Sache gemacht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:210303-99-673274/2

Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei