Vater gibt elfjährigem Sohn Fahrstunden und wird erwischt

Die B 31-neu ist auf einem ersten Teilstück befahrbar. Genutzt wird das zumindest in West-Ost-Richtung. In der Gegenrichtung scheinen die Autofahrer die Straße nicht zu finden. Das aber führt ebenso wie der noch immer nicht fertige Radwegeausbau auf der Südseite der Straße sowie die nicht vorhandene ausreichende Querungshilfe am Ortsausgang Fischbachs zu Problemen. An der Anschlussstelle FN-West zwischen Fischbach und Immenstaad gleicht es einem Geduldsspiel, als Radfahrer über die Kreuzung zu kommen.