Die Schlange wurde und wurde nicht kürzer: Insgesamt 2780 Menschen aus der ganzen Umgebung haben sich am Samstag in der Sigmaringendorfer Festhalle als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Sie alle einte die Hoffnung, damit dem elfjährigen Arda helfen zu können: Der Junge ist an Leukämie erkrankt. Der TSV Sigmaringendorf-Laucherthal, wo Arda Fußball spielt, hatte die Registrierungsaktion zusammen mit der DKMS organisiert und damit eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst.