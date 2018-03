Die Bundespolizei hat am Stuttgarter Flughafen eine Kindesentziehung verhindert. Ein 35-Jähriger wollte mit seinen sieben und neun Jahre alten Söhnen in den Libanon fliegen, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte. Der Mann wurde gemeinsam mit den Kindern am Flughafen kontrolliert. Er habe keine Tickets für den Rückflug dabei gehabt. Die Beamten hakten nach und riefen bei der in Paris lebenden Mutter an. Sie war ahnungslos und erklärte, dass sie von den Reiseabsichten ihres Mannes mit den gemeinsamen Kindern nichts gewusst habe und der Ausreise definitiv nicht zustimme. Die setzte sich in den Zug und holte ihre Kinder ab. Die möglichen juristischen Folgen für Vater waren unklar. Einen erforderlichen Strafantrag wegen Kindesentziehung habe die Mutter am Flughafen nicht gestellt.

Mitteilung