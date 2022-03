Uzin Utz erneut mit gutem Geschäftsjahr: Bauboom stützt

Der Bodenverlege-Spezialist Uzin Utz profitiert weiter vom Bauboom. Der Umsatz des Ulmer Unternehmens stieg laut vorläufigen Geschäftszahlen 2021 um 14,7 Prozent auf 440,1 Millionen Euro, wie eine Sprecherin am Montag in Ulm mitteilte. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen legte um 18,5 Prozent auf 47,5 Millionen Euro zu. Damit hielt die gute Entwicklung des Vorjahres an.

Der Hersteller von Klebstoffen und Bodenverlegesystemen musste nach eigenen Angaben mit Lieferengpässen und gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen umgehen. Als Grund für die guten Geschäftszahlen wird vor allem die Entwicklung der Baubranche genannt. Diese habe sich robust gezeigt und die Nachfrage bleibe hoch, teilte Finanzvorstand Heinz Leibundgut mit.

Zum Krieg in der Ukraine sagte Leibundgut, dieser werde sicherlich das Osteuropa-Geschäft des Unternehmens betreffen, doch das werde auf den Konzernumsatz keinen wesentlichen Einfluss haben.

Mitteilung

