Nach dem verlorenen Pokal-Finale treibt Volleyball-Bundesligist MTV Allianz Stuttgart seine Personalplanung weiter voran. Die US-Nationalspielerin Krystal Rivers habe ihren Vertrag vorzeitig um zwei Jahre verlängert, teilte der noch ungeschlagene Bundesliga-Tabellenführer am Montag mit. „Ich bin stolz darauf, dass wir so eine Schlüsselfigur in Stuttgart behalten können“, sagte Sportdirektorin Kim Renkema über die 24-Jährige. Am Sonntag hatten die Stuttgarterinnen das Pokal-Endspiel gegen den SSC Palmberg Schwerin in Mannheim klar mit 0:3-Sätzen verloren.

