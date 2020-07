Die MHP Riesen Ludwigsburg verlieren ihren Leistungsträger Marcos Knight an AS Monaco. Der Basketball-Club aus dem Fürstentum gab die Verpflichtung des 30-jährigen US-Amerikaners am Freitag bekannt. Der Point Guard hatte in der vergangenen Spielzeit zu den besten Profis des Bundesliga-Vizemeisters gezählt und wurde zum wertvollsten Spieler des BBL-Finalturniers in München gewählt.

